Народное признание для школ: россиянам предложили составить собственный рейтинг

В России составляют народный рейтинг школ — такой проект в преддверии Дня знаний проводит одна из ведущих отечественных розничных сетей — «Магнит». Определить лучшие средние общеобразовательные учреждения предложили самим покупателям.

Акция «Магнит знаний!» началась в среду, 22 августа, и продлится до 17 октября. География — более чем 60 регионов России, в которых есть магазины «Магнит». Всего у компании сейчас свыше 17 тыс. торговых точек по всей стране.

При этом проголосовать можно как за школы в крупных городах, так и за те, что находятся в небольших деревнях.

— Мы составляем народный рейтинг, чтобы вместе с нашими покупателями оказать поддержку образовательным учреждениям. Объединившись, ученики, преподаватели, родители, выпускники смогут бороться за лидерство родных школ. Надеемся, что после этой доброй акции дети начнут новый учебный год с большим воодушевлением, — отметила директор по маркетинговым коммуникациям сети «Магнит» Татьяна Обидина.

Участие в таком голосовании — отличная возможность выразить признание своей школе и учителям. Тем более что лидерам рейтинга компания выделит средства для развития: всего по итогам голосования определят 67 школ-победителей. На их поддержку «Магнит» предусмотрел около 13,5 млн рублей.

К голосованию, по данным компании, уже присоединились жители многих регионов,

а количество просмотров страницы акции в интернете только за первую неделю превысило 1 млн. Чтобы проголосовать за понравившуюся школу, нужно совершить покупку в одном из магазинов сети «Магнит» (в акции участвуют как гипермаркеты, так и торговые точки «У дома», а еще «Магнит Семейный», «Магнит Косметик») и зарегистрировать чек на сайте акции magnitznaniy.ru.

— Мы рады, что школьная тема уже заинтересовала многих покупателей. У «Магнита» самая широкая сеть магазинов в стране, поэтому в проекте участвуют и города, и села. Вывести свою школу в лидеры может каждый. Только за первые дни акции участники «насобирали» более 500 тыс. голосов, — рассказала Татьяна Обидина.

У самих покупателей есть шанс получить один из подготовленных компанией призов. Ежедневно разыгрывается около 10 тыс. подарков, а в конце планируется большой розыгрыш от партнера проекта — компании «Связной»: можно будет выиграть купоны на покупку ноутбуков, планшетов или электронных книг.

Тем, кто планирует присоединиться к голосованию и собирается отправиться за покупками, стоит иметь в виду, что приобрести в магазинах можно в том числе и товары для учебы. В этом году традиционные «Школьные ярмарки» будут работать в 7,5 тыс. магазинах сети вплоть до 9 сентября.

Впрочем, покупка может быть любой. Главное, что благодаря акции «Магнит знаний!» у родителей, выпускников и у самих учеников, возможно, впервые появился шанс самостоятельно определить лучшие школы страны, приняв участие в простом, открытом и поистине народном голосовании.