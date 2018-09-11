День волонтера станет ежегодным праздником в Петербурге

В Санкт-Петербурге появится новый городской праздник — День добровольца (волонтера). Соответствующее предложение поддержали в первом чтении депутаты Заксобрания. Планируется отмечать этот праздник ежегодно 5 декабря.

По словам автора инициативы Дениса Четырбока, которые приводит телеканал «78», добровольческое движение в Петербурге насчитывает десятки тысяч людей, благодаря которым стали возможны многие важные программы. Если этот день официально станет праздником, власти смогут финансово поддерживать мероприятия, связанные с движением.

При этом у некоторых депутатов дата праздника — 5 декабря — вызвала улыбку, поскольку в этот день в СССР отмечался день «сталинской» конституции (конституция 1937 года). По словам депутата Оксаны Дмитриевой, в этот день, который был выходным, «каждый праздновал то, что хотел». Парламентарий предложила и День волонтера сделать выходным.

Напомним, 2018 год объявлен Годом добровольца по указу президента Владимира Путина. В начале июня стало известно, что в России количество добровольцев превысило 7 млн человек.