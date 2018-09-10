Совет по развитию волонтерства создали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в скором времени начнет работу Совет по развитию добровольчества (волонтерства). В него войдут представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, руководители добровольческих движений и организация региона.

На официальном сайте правительства Хабаровского края сообщается, что к процедуре формирования состава совета приступят уже в сентябре 2018 года. После этого новый орган начнет свою деятельность в крае, пишет ИА AmurMedia.

Как рассказал председатель комитета по молодежной политике правительства края Евгений Демин, в числе основных функций совета будет выявление региональных и местных барьеров, препятствующих развитию волонтерства, а также обобщение рекомендаций по вопросам развития добровольческого движения.

Также Демин отметил, что создание нового совещательного и консультативного органа станет очередным шагом к внедрению в регионе стандарта поддержки добровольчества, разработанного Агентством стратегических инициатив.