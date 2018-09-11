Зал йоги открыли для особых детей в одном из лицеев Красноярска

Зал шавасаны открыли в одном из лицеев Красноярска. В нем дети занимаются «воздушной» йогой, расслабляющей гимнастикой, учат асаны. Уроки посещают более 100 детей, половина из них — с повышенными потребностями.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, в этом учебном году на базе лицея был создан ресурсный центр. В нем дети занимаются вне зависимости от своего здоровья. В шести классах можно осваивать компьютерную графику, робототехнику, электротехнику, легоконструирование. С учениками работают дефектологи, психологи и логопеды. Занятия проходят в сенсорной комнате и монтессори-классе. Кроме того, специально для особенных детей появилась учебная программа «Школа жизни». Самые простые бытовые навыки они осваивают с помощью смарт-технологий.

По словам руководителя главного управления образования Татьяны Ситдиковой, в этом году за парты сели 110 тыс. детей. Около 3 тыс. из них — ученики с повышенными потребностями. Большинство таких учеников — с задержкой психического развития. Красноярские школы готовы обучать аутистов, детей с умственной отсталостью, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, школьников со слабым зрением и слухом.

В школах города инклюзивное образование начало активно развиваться пять лет назад. За это время число особых учеников выросло в три раза. Почти половина учителей прошли специальную подготовку.

Ранее сообщалось о том, что в Минпросвещения разработана специальная образовательная программа для детей с расстройствами аутистического спектра.