Детсад закрыли в Южно-Сахалинске из-за серозного менингита у детей

В Южно-Сахалинске закрыли детский сад «Ласточка». Постановление областного управления Роспотребнадзора последовало после того, как пятеро воспитанников садика обратились к врачам с подозрением на энтеровирусную инфекцию (серозный менингит). Специалистам предстоит обработать все помещения, белье, матрасы, одеяла и подушки.

У заболевших взяли анализы. Результатов пока нет, они станут известны позже, сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе городской администрации. Заключительная обработка намечена на завтра, 12 сентября. А уже в четверг детский сад должен заработать вновь.

В июне детский сад в Колпино в Санкт-Петербурге на карантин закрыли из-за распространения инфекции брюшного тифа. Первой заболела одна из воспитательниц дошкольного учреждения. Она принесла инфекцию на работу, где передала ее одному из детей.