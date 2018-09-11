Прямой эфир

Детсад закрыли в Южно-Сахалинске из-за серозного менингита у детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южно-Сахалинске закрыли детский сад «Ласточка». Постановление областного управления Роспотребнадзора последовало после того, как пятеро воспитанников садика обратились к врачам с подозрением на энтеровирусную инфекцию (серозный менингит). Специалистам предстоит обработать все помещения, белье, матрасы, одеяла и подушки.

У заболевших взяли анализы. Результатов пока нет, они станут известны позже, сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе городской администрации. Заключительная обработка намечена на завтра, 12 сентября. А уже в четверг детский сад должен заработать вновь.

В июне детский сад в Колпино в Санкт-Петербурге на карантин закрыли из-за распространения инфекции брюшного тифа. Первой заболела одна из воспитательниц дошкольного учреждения. Она принесла инфекцию на работу, где передала ее одному из детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
5-летнего актера сериалов «Стюардесса» и «Метод-2» избили в столичном детсаду
В детсадах будут развивать детей с расстройствами аутистического спектра

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017