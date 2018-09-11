Путин принял участие в закладке первого танкера типа «Афрамакс»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс» на верфи «Звезда» в Приморье.

Новое судно, которое будет работать газомоторном топливе, получило название «Санкт-Петербург». Оно является одним из десяти танкеров такого типа, находящихся в портфеле заказов «Звезды».

Технологическими партнерами выступят компании южнокорейские компании, в частности, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Оператором проекта станет «Роснефтефлот».

Ожидается, что суда сдадут в эксплуатацию с 2021 года, указывает «Интерфакс».

Высокотехнологичный судостроительный комплекс «Звезда» строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Хотя производство пока находится в процессе строительства, ряд его мощностей уже запущен в эксплуатацию.

На новой площадке будет производиться морская техника и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. В частности, это будут танкеры водоизмещением до 350 тыс. т, газовозы емкостью до 250 тыс. куб. м, суда ледового класса, специальные суда спусковым весом до 29 тыс. т. и элементы морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.