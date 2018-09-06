Россияне оценили развитие судостроения в стране

ВЦИОМ провел опрос, посвященный оценке развития судостроения в России.

79% опрошенных считают развитие отечественного судостроения актуальным для страны. 87% уверены: судопроизводство на Дальнем Востоке улучшит экономическую ситуацию. 86% респондентов высказались о необходимости предложения привлекательных условий для заказов на наших верфях. Помимо этого, 88% сказали, что российским компаниям стоит заказывать суда на Дальнем Востоке.

В РФ зарождается современное производство гражданских судов. По поручению президента на Дальнем Востоке создается современная верфь судостроительного комплекса «Звезда». Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с Роснефтью.