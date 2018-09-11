Сильное землетрясение зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии

Сильное землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в северной части острова Ломбок в Индонезии. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Подземный толчок с эпицентром в 47 км к северо-востоку от города Матарам зафиксирован в 21:21 по московскому времени. Оно оценивается как «очень сильное» по интенсивности сотрясений в эпицентре, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Утром 19 августа на востоке острова, в 70 км от города Матарам было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Впоследствии произошло еще одно сильное землетрясение магнитудой 6,9. По меньшей мере двое погибли.

Подземные толчки, произошедшие на этом острове в конце июля–начале августа, унесли жизни около 500 человек.