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Сильное землетрясение зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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Сильное землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в северной части острова Ломбок в Индонезии. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Подземный толчок с эпицентром в 47 км к северо-востоку от города Матарам зафиксирован в 21:21 по московскому времени. Оно оценивается как «очень сильное» по интенсивности сотрясений в эпицентре, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Утром 19 августа на востоке острова, в 70 км от города Матарам было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Впоследствии произошло еще одно сильное землетрясение магнитудой 6,9. По меньшей мере двое погибли. 

Подземные толчки, произошедшие на этом острове в конце июля–начале августа, унесли жизни около 500 человек.

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На острове Ломбок в Индонезии продолжаются спасательные работы — в воскресенье, 5 августа, там произошло землетрясение магнитудой 7. Утром 6 августа власти сообщили, что в результате погиб 91 человек — не исключено, что список продолжит расти. Что происходило на острове после землетрясения — в галерее портала iz.ru
Фото: REUTERS/Antara Foto/Ahmad Subaidi
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Жительница одной из пострадавших деревень с ребенком во временном убежище, которое оборудовали для пострадавших местные власти
Фото: REUTERS/Beawiharta
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Многие жители пытаются спасти из разрушенных домов уцелевшие бытовую технику и вещи
Фото: TASS/AP/Tatan Syuflana
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В результате землетрясения уже пострадало несколько сот человек, эвакуировано около тысячи
Фото: TASS/EPA/Adi Weda
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Помощь пострадавшим оказывают не только спасатели и врачи, но и военнослужащие вооруженных сил Индонезии
Фото: REUTERS/Antara Foto/Ahmad Subaidi
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На острове было повреждено или разрушено больше тысячи зданий — большинство из них просто не были рассчитаны на такие нагрузки
Фото: Global Look Press/ZUMA/NurPhoto/Muhammad Fauzy
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Разрушенное здание в курортной деревне Пеменанг, Северный Ломбок
Фото: REUTERS/Antara Foto/Ahmad Subaidi
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Пострадавшим оказывают помощь в одном из госпиталей на соседнем острове Бали — там также ощущались подземные толчки, но они продлились всего несколько секунд и не привели к серьезным разрушениям
Фото: REUTERS/Johannes P. Christo
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Пляжи острова Ломбок очень популярны среди туристов — большинство из них, в том числе с соседнего индонезийского острова Гили Траванган, были эвакуированы вскоре после первых толчков
Фото: REUTERS/Beawiharta
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Предыдущее землетрясение произошло здесь всего неделю назад — 29 июля. Тогда погибли 14 человек
Фото: REUTERS/Antara Foto/Ahmad Subaidi
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