На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на юге Камчатки. Об этом 10 сентября сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр находился в Елизовском районе в 130 км от Петропавловска-Камчатского.

«Сейсмическое событие произошло в понедельник утром по местному времени. Эпицентр землетрясения находился вблизи вулкана Ходутка на глубине 139 км», — приводит сообщение сейсмологов «РИА Новости».

Энергетический класс землетрясения составил 11,4.

В управлении МЧС по Камчатке отметили, что в населенных пунктах края подземные толчки не ощущались.

5 сентября сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Урале. Сейсмологическое явление ощущалось в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях. Позже наблюдались повторные толчки. По словам ученых, для этого региона подобные явления не свойственны.