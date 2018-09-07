Ученые уточнили эпицентр землетрясения на Урале

Эпицентр произошедшего на Урале землетрясения находился рядом с селом Карауловка в Челябинской области, заявили в Институте горного дела Уральского отделения Российской академии наук (РАН).

«Это около 10–15 км на северо-запад от Катав-Ивановска, который ранее называли эпицентром. Информация была уточнена по данным обработки станций Уральской сейсмологической сети», — приводит слова сотрудника лаборатории природно-техногенной сейсмичности Филиппа Верхоланцева ТАСС.

5 сентября на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки были зафиксированы в 3:58 по местному времени (1:58 мск). Позднее сообщалось о повторной сейсмоактивности. Ближе всего к очагу оказались жители Челябинской области, также подземные толчки затронули Свердловскую и Оренбургскую области. Эксперты отмечают, что для региона подобное явление — редкость.