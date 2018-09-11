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Посольство РФ продолжит добиваться освобождения арестованной в США Бутиной

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Посольство России в Вашингтоне намерено продолжать отстаивать права россиянки Марии Бутиной и будет требовать от американских властей ее освобождения из-под стражи.

«Мы посетим Марию Бутину в тюрьме на этой неделе. Продолжим отстаивать ее законные права и требовать от американских властей ее освобождения», — говорится в сообщении российской дипмиссии для СМИ, которое приводит ТАСС.

В посольстве также обратили внимание на состоявшиеся судебные слушания и позицию стороны обвинения, назвав обнародованные накануне суда аргументы американской прокуратуры "юридическим оформлением русофобии", которые "достойны подробного разбора для понимания театра абсурда".

10 сентября федеральный окружной суд Вашингтона отказался изменить меру пресечения гражданке России Марии Бутиной. Суд отклонил ходатайство адвоката Роберта Дрисколла, который добивался перевода Бутиной под домашний арест с электронным наблюдением за ее местонахождением.

По словам судьи, инстанция «обеспокоена большой вероятностью того, что Бутина скроется от правосудия в России». Судья также ввела запрет на разглашение сторонами защиты и обвинения любой информации по этому делу. Следующие слушания по делу Бутиной состоятся 13 ноября.

Россиянка была задержана в США 15 июля. Ее обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.

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