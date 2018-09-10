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«Нафтогаз» предложил продать часть газовой системы Украины за рубеж

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Фото: РИА Новости
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Госкомпания «Нафтогаз» предложила продать за рубеж до 49% в уставном капитале украинского оператора газотранспортной системы (ГТС) для сохранения транзита российского топлива через Украину в Евросоюз (ЕС).

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В письме исполняющего обязанности главы правления госкомпании Сергея Коновца на имя премьер-министра Владимира Гройсмана говорится, что если международный партнер заплатит за эту долю $7 млрд, то такую инвестицию можно рассматривать как гарантию «сохранения доходов от транзита на текущем уровне». В связи с чем госкомпания попросит вынести этот вопрос на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Копия послания была опубликована украинскими СМИ, пишет «РИА Новости».

Кроме того, «Нафтогаз» просит правительство разработать и утвердить план действий на случай полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года. Отмечается, что документ должен включать в себя военно-политические, материально-технические, экономические, финансовые и законодательные меры для защиты интересов страны.

26 августа первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Москва готова сесть с Киевом за стол переговоров по вопросу транзита российского газа через Украину после 2019 года (срок окончания действия контрактов с украинской стороной. — iz.ru), но исключительно на рыночных условиях и без политики.

В декабре 2017 года и феврале текущего Арбитражный суд Стокгольма вынес два решения по спору «Газпрома» с «Нафтогазом», связанному с условиями транзита и поставок топлива. Суд решил, что украинская сторона должна выплатить российской $2,019 млрд, а та, в свою очередь, — $4,64 млрд. С учетом долгов Киева сумма к взысканию с российского концерна составила $2,56 млрд. «Газпром» оспорил решение инстанции по транзиту в апелляционном суде, а затем потребовал полной его отмены.

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