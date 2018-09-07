Политолог прокомментировал слова об огромных запасах газа на Украине

Украина располагает определенными резервами газа в хранилищах. Они, вероятно, были накоплены на случай прекращения поставок из России в связи с открытием «Северного потока — 2», считает политолог Игорь Рябов.

«Нам раньше доподлинно не было известно, полны ли газохранилища на Украине, потому что эта сфера всегда была теневой в этой стране. Официально давались одни цифры, а де-факто были другие», — сказал политолог Федеральному агентству новостей.

Украина много накапливала, тратила запасы также быстро, особенно в зимний период и во время сделок по продаже газа третьим странам, пояснил эксперт. На сегодня запас официально составляет около 15 млрд кубометров, это почти весь объем резервуаров, пояснил он. Однако промышленные потребности в топливе очень велики, поэтому нельзя сказать, что запас делает из Украины ядерную державу.

Заявление депутата Рады Сергея Таруты, по словам Рябова, сделано в интересах бизнесмена Рината Ахметова, которому очень нужны поставки газа из России.

О том, что Украина располагает запасами газа, которые являются одними из самых больших не только в Европе, но и во всем мире, а через 7-10 лет Киев мог бы приступить к экспорту топлива, заявил депутат Верховной Рады, глава партии «Основа» Сергей Тарута.

«Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятия и человек. Это означает, что мы будем потреблять гораздо меньше, чем сегодня, импортного газа, импортной нефти. Это даст нам стабильность», — отметил он.

Независимость страны в вопросе импорта газа могли бы обеспечить «5-7 миллиардов инвестиций». В какой валюте эта сумма, он не уточнил.