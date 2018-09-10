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Нидерланды прекратят финансирование «Белых касок»

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Фото: Global Look Press/Anas ALkharboutli
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Власти Нидерландов прекращают оказывать материальную поддержку сирийской оппозиции и негосударственной организации «Белые каски». Финансирование признано неэффективным, заявил в понедельник, 10 сентября, глава МИД страны Стеф Блок. Его точку зрения поддержал министр по делам внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Кааг.

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Поддержка Нидерландами повстанцев «не возымела желаемых результатов», пишет Dutch News.

Военная победа правительственных сил «неизбежна», заявили Блок и Кааг, добавляет RT.

Однако Амстердам продолжит стремиться к политическому урегулированию ситуации в стране и будет помогать соседним с Сирией государствам, которые пострадали от конфликта.

Нидерланды уже прекратили финансирование сирийской оппозиции, «Белые каски» будут получать средства до конца текущего года.

«Белые каски» — организация, действовавшая на территории Сирии. Активисты утверждали, что преследуют гуманитарные цели, однако их уличали в различного рода провокациях, направленных против действующих властей арабской республики во главе с Башаром Асадом.

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