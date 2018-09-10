ЦБ решил обсудить реформу ОСАГО с депутатами и сенаторами

Центробанк решил вынести изменения в тарифах ОСАГО на широкое обсуждение в Госдуме и Совете Федерации. По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, это связано с тем, что реформа предполагает не только изменение актов Банка России, но и поправки в закон.

«Правильнее рассматривать все эти изменения в комплексе. Парламентские слушания в Госдуме пройдут 13 сентября, а в последней декаде сентября, надеемся, пройдет мероприятие и в Совете Федерации», — цитирует Чистюхина «Коммерсантъ». После этого, по его словам, в документ могут быть внесены некоторые правки.

«Депутаты проявили большой интерес к реформе ОСАГО, поэтому решено более глубоко и широко обсудить эту тему. Такой углубленный анализ, как понятно профессионалам, связан с пенсионной реформой и ее резонансом для граждан», — заявил глава Всероссийского союза старховщиков Игорь Юргенс. Он надеется, что пересмотр тарифов не будет заблокирован депутатами, так как страховщики терпят убытки.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что без совета с депутатами реформы ОСАГО проводить нельзя. При этом парламентарий уверен, что вопрос повышения тарифов вообще не может стоять на повестке дня в текущих условиях.

«Надо разобраться с тем, каким образом страховщики используют средства, полученные от продажи полисов, какая часть идет на возмещение и насколько разговоры об убыточности соответствуют действительности», — подчеркнул он.

6 сентября заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что при ряде условий сумма штрафа за езду без ОСАГО может быть увеличена. Он не назвал точную сумму, но заявил, повышение должно быть сопоставимо с той выгодой, которую получает автовладелец, отказываясь от покупки полиса.