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Минфин поддержал увеличение штрафов за езду без ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вопрос повышения штрафов за езду без ОСАГО является актуальным и может обсуждаться при ряде условий, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, повышение штрафов должно быть сопоставимо с той выгодой, которую получает автовладелец, отказываясь от покупки полиса. Кроме того, нужно решить вопрос с фиксацией нарушения на камеры и разобраться с качеством ремонта по полисам.

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«Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать. Все-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил», — сказал Моисеев и напомнил, что штраф за отсутствие ОСАГО составляет от 500 до 800 рублей.

«С другой стороны, страховщики все время говорят: «Повышайте штрафы». А мы им говорим: «Сначала разберитесь с качеством ремонта, а потом можно рассматривать повышение штрафов», — цитирует замминистра 6 сентября «РИА Новости».

Моисеев отметил, что водители без ОСАГО несут опасность.

«Мои права как добропорядочного участника дорожного движения нарушаются людьми, которые виноваты в ДТП и не имеют ОСАГО, они не возместят мне ущерб», — сказал он.

Чиновник заявил, что автомобили без полиса ОСАГО надо фиксировать на камеры, но тут тоже есть нюансы.

«Человек проехал 10 раз без полиса — 10 раз получил штраф? С другой стороны, люди будут говорить, что нельзя за одно нарушение брать штраф больше одного раза. Если завтра он поехал опять без полиса, это одно нарушение или уже другое? Возникают вопросы. Считаю, фиксацию через камеры, безусловно, надо делать», — добавил Алексей Моисеев.

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