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Британец заявил об обнаружении пропавшего малайзийского Boeing

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Фото: TASS/Faris Hadziq
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Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, бесследно исчезнувший в 2014 году может находиться в Камбодже. Об этом заявил британский следопыт Ян Уилсон газете Daily Star.

Для поиска рейса MH370 мужчина решил воспользоваться спутниковыми картами Google Maps. В ходе собственного расследования он наткнулся на что-то, напоминающее по форме пассажирский лайнер.

В сети распространился фейк об обнаружении пилота пропавшего малайзийского Boeing

Уилсон уверен, что изображение не является возможно пролетавшим в момент съемки спутника самолетом —  функционал карт позволил ему убедиться, что объект лежит на поверхности и находится в камбоджийских джунглях, на границе провинций Кампонгспы и Пурсат.

Однако длина объекта составляет 70 м, а не 63 м, как у Boeing 777-200. Исследователь объясняет несовпадение разрушением хвостовой части лайнера при крушении и доказывает это «загадочной дырой между хвостом и основой частью».

Самолет, выполнявший рейс Куала-Лумпур–Пекин, пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту лайнера находились 239 человек. Место катастрофы и причины крушения так и не были установлены.

30 июля 2018 года был опубликован окончательный доклад, в котором сказано, что экспертам не удалось установить причины исчезновения лайнера. Также в документах отмечается, что в ходе спасательной операции было допущено несколько ошибок, опыт которых должен быть учтен в будущем.

В мае 2018 года газета The Independent писала, что пилот самолета — 53-летний Захария Ахмад Шах — мог намерено спровоцировать трагедию.

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