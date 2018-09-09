При падении самолета в Южном Судане погиб 21 человек

Минимум 21 человек погиб в результате падения частного самолета в Южном Судане 9 сентября. Об инциденте сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местного чиновника.

Самолет, выполнявший рейс Джуба–Йироль, был рассчитан на 19 человек, однако на момент аварии он был переполнен. Сколько людей находилось на борту, не уточняется.

После аварии троим пассажирам, в том числе шестилетнему ребенку, удалось выжить. Они находятся в тяжелом состоянии, всех доставили в больницу.

Причины происшествия устанавливаются. Ранее СМИ сообщали о 17 погибших.

В августе в горах США разбился планер. В результате крушения погибли все, кто находился на борту, — один пилот и двое пассажиров.