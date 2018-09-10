Дадаева перевели в колонию Ангарска за злостное нарушение режима

Осужденного за убийство политика Бориса Немцова Заура Дадаева перевели из иркутской исправительной колонии №3 (ИК-3) в ангарскую ИК-2 из-за злостных нарушений режима. Об этом рассказала начальник пресс-службы главка ФСИН по Иркутской области Ольга Хинданова.

«За систематическое злостное нарушение режима руководителем колонии принято постановлении о переводе Заура Дадаева в единое помещение камерного типа ИК-2 города Ангарска», — цитирует ее «РИА Новости» 10 сентября. Хинданова пояснила, что заключенный может находиться в новом месте отбывания наказания сроком до одного года.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Виновными в убийстве политика признали выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых. Дадаева приговорили к 20 годам лишения свободы, а остальным участники назначили сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Осужденного этапировали в иркутскую колонию 12 января 2018 года.

В январе другой фигурант дела Тамерлан Эскерханов отказался отвечать на вопросы судьи на русском языке при рассмотрении дела об оскорблении им представителя Следственного комитета.