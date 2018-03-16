На доме Немцова в Москве установили памятную табличку

На Малой Ордынке в Москве, на доме № 3, где проживал Борис Немцов, установлена памятная табличка.

У дома собрались несколько десятков человек. Табличку установил сын Немцова Антон.

Памятный знак расположен на арке, которая ведет во двор дома, сообщает «Интерфакс».

Установка таблички согласована с Московской мэрией.

Борис Немцов убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В июле 2017 года пятеро участников этого преступления приговорены к тюремным срокам от 11 до 20 лет.