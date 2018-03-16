Прямой эфир

На доме Немцова в Москве установили памятную табличку

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Малой Ордынке в Москве, на доме № 3, где проживал Борис Немцов, установлена памятная табличка.

У дома собрались несколько десятков человек. Табличку установил сын Немцова Антон.

Памятный знак расположен на арке, которая ведет во двор дома, сообщает «Интерфакс».

Установка таблички согласована с Московской мэрией.

Борис Немцов убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В июле 2017 года пятеро участников этого преступления приговорены к тюремным срокам от 11 до 20 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мемориальную доску в честь летчика Филипова открыли в Воронеже
Мемориал погибшим при крушении Ту-154 журналистам открыли в Останкино

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017