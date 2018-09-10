Прямой эфир

Росстат рассказал о самых обеспеченных россиянах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самые обеспеченные россияне живут на севере или в Москве и заняты в сфере воздушного или космического транспорта, свидетельствуют данные Росстата за первое полугодие.

Бурная жизнь на пониженной передаче
Кто такие цифровые кочевники и почему за ними будущее

При средней зарплате в стране в 42 тыс. 555 руб., средний заработок жителей Ямало-Ненецкого автономного округа составляет 100 тыс. 617 руб. Чуть меньше  зарабатывают проживающие в Чукотском автономном округе — 98 тыс. 291 руб. Следом идут Москва — 82 тыс. 729 руб. и Магаданская область — 82 тыс. 471 руб.

Самыми прибыльной, по данным ведомства, является сфера воздушного и космического транспорта, где в среднем люди зарабатывают 161,7 тыс. руб. ежемесячно. Тем, кто занят в добыче сырой нефти и природного газа, платят 123,1 тысячи руб., а производителям табачных изделий — 111,2 тыс. руб.

В свою очередь самые низкие зарплаты были зафиксированы в Алтайском крае (в среднем 24 тыс. 402 руб. в месяц), Карачаево-Черкессии (24 тыс. 481 руб.), Чечни (24 тыс. 873 руб.), Ивановской области (24 тыс. 874 руб).

При этом меньше всего оплачивается работа специалистов по пошиву одежды (20,8 тыс. руб в месяц), производителей мебели (23,4 тыс.), кожи и кожаных изделий ( 24,5), указывает «Российская газета»

Ранее в июге эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) выяснили, сколько должны зарабатывать россияне, чтобы считаться средним классом в Москве и в регионах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа сумма долга по кредитам средней российской семьи
Bloomberg признал способность России защитить рубль

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017