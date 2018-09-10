Росстат рассказал о самых обеспеченных россиянах

Самые обеспеченные россияне живут на севере или в Москве и заняты в сфере воздушного или космического транспорта, свидетельствуют данные Росстата за первое полугодие.

При средней зарплате в стране в 42 тыс. 555 руб., средний заработок жителей Ямало-Ненецкого автономного округа составляет 100 тыс. 617 руб. Чуть меньше зарабатывают проживающие в Чукотском автономном округе — 98 тыс. 291 руб. Следом идут Москва — 82 тыс. 729 руб. и Магаданская область — 82 тыс. 471 руб.

Самыми прибыльной, по данным ведомства, является сфера воздушного и космического транспорта, где в среднем люди зарабатывают 161,7 тыс. руб. ежемесячно. Тем, кто занят в добыче сырой нефти и природного газа, платят 123,1 тысячи руб., а производителям табачных изделий — 111,2 тыс. руб.

В свою очередь самые низкие зарплаты были зафиксированы в Алтайском крае (в среднем 24 тыс. 402 руб. в месяц), Карачаево-Черкессии (24 тыс. 481 руб.), Чечни (24 тыс. 873 руб.), Ивановской области (24 тыс. 874 руб).

При этом меньше всего оплачивается работа специалистов по пошиву одежды (20,8 тыс. руб в месяц), производителей мебели (23,4 тыс.), кожи и кожаных изделий ( 24,5), указывает «Российская газета».

Ранее в июге эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) выяснили, сколько должны зарабатывать россияне, чтобы считаться средним классом в Москве и в регионах.