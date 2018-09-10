На Украине назвали русскоязычных граждан «слабым звеном»

Русскоязычные граждане Украины –– уязвимые, «слабое звено», заявила известная своими антироссийскими выпадами украинская писательница Лариса Ницой.

На своей странице в Facebook она сравнила русский язык с вирусом, прививкой от которого является украинский.

«Русскоязычные — самый уязвимый слой населения для вирусной инфекции «русский мир головного мозга». Не все русскоязычные им больные. Однако, они слабое звено, уязвимые. Слабее и уязвимее, чем украиноязычные», — заявила она.

Таким образом Ницой прокомментировала отказ мэра Днепра (бывш. Днепропетровск) запрещать песни российских исполнителей.

С такой инициативой в начале сентября выступили местные депутаты. Кроме того, предлагалось не разрешать в городе и трансляции украинских артистов, выступающих в РФ и поющих на русском.

Мэр Днепра Борис Филатов назвал идею безумной.

«Каждый день регистрируются десятки проектов решений, даже самых безумных. Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить. А во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой», — отметил он.

30 августа сообщалось, что Ницой возмутилась тем, что ее сыну приходится учить алгебру, химию и физику и пригрозила «отдубасить» сотрудников министерства образования Украины.