Порошенко заявил о способности Украины «перехватывать» данные спутников РФ

Украинские специалисты научились «перехватывать» данные российских спутников, что свидетельствует о «сильной школе» технологий в стране. Об этом заявил украинский президента Петр Порошенко.

В эфире телеканала «Прямой» 9 сентября он отметил, что способности экспертов по коммуникационным специальностям, спутниковым технологиям и специалистам ко компьютерной расшифровке, позволили украинской разведке выйти на новый уровень и перехватывать данные российских спутников.

Как сообщает «РИА Новости», в последние годы Украина испытывает серьезные затруднения в создании технологий и вооружений. Единственный украинский спутник «Лыбедь» с 2011 года находится на хранении в РФ.

Однако это не мешает Порошенко рассказывать об успехах украинского вооружения, армии и достижениях в космосе.

Так, в мае он заявлял о «мощи» украинских военных, которые, по его словам, «способны противостоять любому государству», а через несколько месяцев пообещал сделать армию сильнейшей в Европе.

В 2017 году Порошенко и вовсе назвал Украину космической державой, благодаря которой возможна доставка космонавтов на МКС.