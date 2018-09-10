Порошенко заявил о способности Украины «перехватывать» данные спутников РФ
Украинские специалисты научились «перехватывать» данные российских спутников, что свидетельствует о «сильной школе» технологий в стране. Об этом заявил украинский президента Петр Порошенко.
В эфире телеканала «Прямой» 9 сентября он отметил, что способности экспертов по коммуникационным специальностям, спутниковым технологиям и специалистам ко компьютерной расшифровке, позволили украинской разведке выйти на новый уровень и перехватывать данные российских спутников.
Как сообщает «РИА Новости», в последние годы Украина испытывает серьезные затруднения в создании технологий и вооружений. Единственный украинский спутник «Лыбедь» с 2011 года находится на хранении в РФ.
Однако это не мешает Порошенко рассказывать об успехах украинского вооружения, армии и достижениях в космосе.
Так, в мае он заявлял о «мощи» украинских военных, которые, по его словам, «способны противостоять любому государству», а через несколько месяцев пообещал сделать армию сильнейшей в Европе.
В 2017 году Порошенко и вовсе назвал Украину космической державой, благодаря которой возможна доставка космонавтов на МКС.