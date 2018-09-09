Порошенко показал «драйвовое» видео от украинских танкистов

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook видео стрельб украинских танкистов.

«Наткнулся в интернете на драйвовое видео от наших танкистов. Молодцы, ребята! Вы — олицетворение мощи, боевого духа и неиссякаемого оптимизма. Наша победа неизбежна. Траки — сила!» — написал Порошенко.

В соцсетях отрегаировали на пост украинского президента с юмором.

«Это те танки, которые заняли на биатлоне 8-е место из восьми», –– написал один из пользователей во «ВКонтакте», напомнив о провале украинских танкистов на соревнованиях в Германии.

Другой комментатор отметил под записью президента, что такие боевые машины Украина использует «для борьбы со своими же гражданами на Донбассе».

В августе Порошенко опубликовал видео испытаний нового украинского танка Т-72АМТ, чем также спровоцировал критику в Сети.

Многие обратили внимание на то, что боевая машина является всего лишь модернизированным советским танком.

22 августа сообщалось, что украинский танк задымился и заглох по дороге на репетицию парада в честь Дня независимости Украины.