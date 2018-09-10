Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией

Тренировочные полеты над Эстонией возобновят истребители ВВС Германии Eurofighter. О этом в понедельник, 10 сентября, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

«В течение рабочей недели истребители ВВС Германии Eurofighter будут проводить тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии», — цитирует «РИА Новости» генштаб.

Отмечается, что полеты пройдут на высоте не менее 152 метров и вдали от населенных пунктов.

По решению НАТО, страны Североатлантического альянса с 29 марта 2004 года охраняют воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии, у которых нет своих истребителей.

В начале августа подразделение ВВС Испании приостановило полеты над странами Балтии после инцидента с ошибочным запуском боевой ракеты класса «воздух–воздух» над Эстонией.