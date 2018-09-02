Истребители ВВС Германии начнут полеты в Эстонии

Истребители ВВС Германии Eurofighter с понедельника, 3 сентября, приступают к проведению полетов в Эстонии, рассказали в пресс-службе главного штаба эстонских сил обороны.

Всего в Эстонию прибыли пять истребителей из Нейбурга (Бавария), пишет «Интерфакс» 2 сентября. Самолеты базируются на эстонской авиабазе Эмари.

В составе отряда немецких ВВС около 160 военнослужащих. Немецкие летчики сменили в Эстонии отряд из Франции. Отмечается, что полеты будут проводить вдали от населенных пунктов и на высоте не ниже 152 м.

«Жители балтийских стран надеются на нас. Мы рядом, мы профессионально выполняем свои задачи и преданны им, как и в прежние годы», — сказал командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц.

По решению НАТО, страны Североатлантического альянса с 29 марта 2004 года охраняют воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии, у которых нет своих истребителей. В частности, на авиабазе Шяуляй в Литве дежурство несут бельгийские летчики на четырех истребителях F-16.

В начале августа подразделение ВВС Испании приостановило полеты над странами Балтии после инцидента с ошибочным запуском боевой ракеты класса «воздух–воздух» над Эстонией.