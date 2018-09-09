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Около 10 млн человек посетили в Москве праздничные мероприятия в День города

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Порядка 10 млн москвичей и гостей столицы посетили праздничные мероприятия, приуроченные к Дню города Москвы 8 и 9 сентября.

«По нашей информации, праздничные площадки посетило около 10 млн гостей: в субботу — более 5 млн человек, в воскресенье — около 4,5 млн москвичей и гостей столицы», — заявил ТАСС глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столичной мэрии Владимир Черников.

В эти выходные Москва отметила 871-летие.

В прошлом году в праздновании 870-летия Москвы приняли участие свыше 11 млн человек.

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