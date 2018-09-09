В Абхазии объявлен траур в связи с гибелью премьер-министра

В Абхазии 12 сентября объявили днем траура в связи с гибелью премьер-министра страны Геннадия Гагулии. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

На территории Абхазии в этот день приспустят государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее 9 сентября суд арестовал на 15 суток Хаджарата Тарсмана, врезавшегося в кортеж Гагулии вечером накануне. В момент аварии он находился под воздействием марихуаны и не имел при себе водительских прав.

ДТП произошло в Гудаутском районе. Кортеж премьер-министра направлялся из аэропорта города Сочи в Абхазию. Геннадий Гагулия возвращался из деловой поездки в Сирию.