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Суд арестовал на 15 суток виновника смертельного ДТП с премьером Абхазии

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Суд арестовал на 15 суток Хаджарата Тарсмана, водителя автомобиля, который врезался в кортеж премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии. Об этом 9 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ. От полученных в ДТП травм политик скончался на месте.

Тарсман, находившийся под воздействием марихуаны, не имел при себе водительских прав, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Авария произошла в Гудаутском районе вечером накануне. Кортеж направлялся из аэропорта города Сочи в Абхазию. Геннадий Гагулия возвращался из деловой поездки в Сирию. На встречную полосу выехала Lada и столкнулась с машиной премьера. Автомобиль улетел в кювет, министра повезли в больницу, но до госпиталя Гагулия не доехал.

Геннадий Гагулия родился в 1948 году в Абхазской АССР. Занимал должность премьер-министра Абхазии в 1995–1997 годах. После этого работал помощником депутата Государственной думы республики. В 2002–2003 годах снова занимал должность премьер-министра. Позже был назначен руководителем администрации президента Абхазии.

В апреле 2018 года президент республики Рауль Хаджимба своим указом отправил в отставку премьер-министра Беслана Барцица и опять назначил на эту должность Гагулию.

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