Сергей Панов: «Мечта о возвращении в Евролигу живет в наших сердцах»

БК «Нижний Новгород» практически заново сформировал команду в нынешнем межсезонье. Летом состав «НН» пополнили восемь новичков, включая лучших игроков венгерского и польского чемпионатов — Кендрика Перри и Аарона Бруссарда, а также опытного черногорского форварда Владимира Драгичевича. При этом нижегородцы традиционно строят команду вокруг российского костяка. В связи с этим клуб подписал контракт с форвардом сборной России Павлом Антиповым, который довольно прилично смотрелся в УНИКСе и «Локомотиве-Кубани», а также с двумя экс-игроками ЦСКА Александром Гудумаком и Антоном Астапковичем.

Итоги трансферной кампании «НН» для «Известий» подвел председатель правления клуба, министр спорта Нижегородской области, чемпион Евролиги, двукратный вице-чемпион мира Сергей Панов.

— Довольны итогами летней селекции команды?

— Выводы по селекции делаются в конце сезона, а не перед его началом. Наши итоговые результаты покажут, как мы провели это лето.

— Александр Гудумак и Антон Астапкович пока не смогли должным образом проявить себя на профессиональном уровне. В «НН» они смогут перезапустить свою карьеру?

— Поживем — увидим. Всё зависит от них.

— Многие удивлены подписанием контракта с Павлом Антиповым. Он способен стать лидером команды?

— Пока обсуждать этот вопрос нецелесообразно. Павел еще травмирован.

— Экс-защитник «Нижнего Новгорода», игрок сборной России Евгений Бабурин стал свободным агентом. Не контактировали с ним?

— У нас есть желание подписать Бабурина, но нет такой возможности — как в известном фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

— Летом клуб покинул лидер команды, рекордсмен Единой лиги (49 очков и 55 баллов за эффективность в одном матче) Стефан Еловац. Была возможность удержать сербского форварда?

— Такой возможности не было. И это касается не только финансовых возможностей клуба.

— Можете пояснить?

— Это внутренняя кухня клуба.

— Почему «НН» не воспользовался опцией в контракте Вадима Панина?

— Мы ждали, что Вадим будет приносить команде больше пользы как в играх, так и в раздевалке. К сожалению, ветераны начинают вести себя в двух плоскостях — конструктивно и деконструктивно.

— Он вел себя деконструктивно?

— Отвечу так: посмотрим, как будет развиваться его карьера в «Зените».

— Какие цели ставит перед собой «НН» в новом сезоне?

— Победа в каждом матче. Мы должны подниматься наверх. Мечта о возвращении в Евролигу живет в наших сердцах (в сезоне-2014/15 нижегородский клуб дебютировал в главном европейском клубном турнире и сразу же вышел в топ-16 турнира. — «Известия»).

— Сейчас клуб проводит свои домашние матчи на ледовой арене ФОК «Мещерский». Возможно ли в ближайшей перспективе строительство баскетбольного дворца в Нижнем Новгороде?

— На сегодняшний день есть концепция строительства ледового дворца спорта, дворца игровых видов спорта, бассейна и легкоатлетического манежа. Надеюсь, ближайший период будет очень насыщен строительством спортивных объектов в Нижегородской области.

— На совете Единой лиги ВТБ было принято решение включить в число участников польскую «Зелену-Гуру». Что думаете об этом?

— Клуб соответствовал всем требованиям Евролиги, поэтому выполнил и все критерии для вступления в Единую лигу. Хотелось бы, чтобы «Зелена-Гура» внесла свою изюминку, свой колорит в турнир. Поляки умеют играть в баскетбол, что они неоднократно доказывали в еврокубках. Это интересное приобретение.

— Какие из российских клубов, которые еще не участвуют в турнире, заслужили повышение в классе?

— Мне кажется, несколько клубов близки к уровню Единой лиги. Я бы выделил Новосибирск, где есть отличные условия для создания сильного клуба. Отличная инфраструктура и в Екатеринбурге. Единственное напрягает, что в этом городе две мужские баскетбольные команды — «Урал» и «Уралмаш». Думаю, им надо договориться и объединить силы. Хорошая команда в Самаре. Думаю, когда у них появится современная арена, они будут готовы вступить в международный турнир.

— Летом в Единую лигу приехали несколько игроков с опытом игры в NBA — Брэндон Дженнингс, Джоэль Боломбой, Алек Питерс, Джордан Мики, Айзея Уайтхейд. Как вы думаете, наличие таких профессионалов придаст зрелищности турниру?

— Думаю, они добавят популярности Единой лиге. Дженнингс показывал статистику уровня звезд NBA, остальные ребята, которых вы назвали, способны получить звездный статус, играя за свои новые клубы. Теперь важно, как они смогут освоиться в России, как пройдет их период адаптации. Думаю, в ЦСКА проблем с этим у Питерса и Боломбоя не будет. А вот как примут новую звезду в «Зените» — учитывая, что там есть свои, российские лидеры, — ответить сложно.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter