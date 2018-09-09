Албанцы не пустили президента Сербии в одно из сел Косово

Толпы албанцев не дали президенту Сербии Александру Вучичу посетить сербское село Банье в Косово и Метохии, заблокировав подъездные пути к населенному пункту. Об этом сообщает национальное телевидение Сербии.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 сентября. По данным телеканала, ветераны военных действий в Косово полностью окружили село Банье.

На всех въездах в населенный пункт они подожгли шины и соорудили баррикады. Косовары разместили плакаты «Вучич не пройдет», демонстрировали националистическую символику непризнанного образования и требовали ответа сербов за преступления в ходе косовского конфликта.

Получив информацию о блокаде основной дороги, Вучич поехал в объезд. Однако за 2–3 км до баррикад косоваров президентский кортеж остановила косовская полиция. Причиной стала невозможность обеспечить его безопасность.

«Люди, которые готовились к моему приезду всю ночь, стояли и плакали. Несколько раз слышалась стрельба, а я не хочу вести народ под пули», — приводит слова Вучича ТАСС.

Он добавил, что албанцы «вели себя как дети в детсаде». Когда выяснилось, что проехать в село невозможно, сербский лидер обратился к собравшимся в Банье по телефону и ободрил их.

Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Спустя два года ее независимость признал Международный суд ООН. В то же время республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

Ранее в августе СМИ сообщили, что лидеры Сербии и Косово Александр Вучич и Хашим Тачи впервые высказали желание изменить границы своих государств и призвали Европейский союз поддержать их намерение.