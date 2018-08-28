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В Косово пообещали преобразовать армию ради вступления в НАТО

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Премьер-министр непризнанного Косово Рамуш Харадинай заявил о готовности преобразовать вооруженные силы для будущего вступления в НАТО.

Косовского премьера цитирует портал B92. Харадинай отметил, что Косово готово стать частью программы «Партнерство ради мира».

«Мы стремимся вступить в НАТО», — подчеркнул он, напомнив, что миссия НАТО всегда будет гарантией мира.

Власти Косово в одностороннем порядке при поддержке США объявили о своей независимости 10 лет назад. Среди стран, которые поддержали независимость, — 23 государства Евросоюза. Членство республики ООН было заблокировано Россией и Китаем, которые не признают Косово. В феврале независимость региона признал Барбадос.

14 июля глава МИД России Сергей Лавров рассказал о привычке стран Запада создавать правила и впоследствии не соблюдать их в определенных ситуациях. Таким образом министр объяснил разницу между Косово и полуостровом Крым, который на саммите НАТО назвали «незаконно аннексированной территорией».

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