Барбадос признал независимость Косово

Власти Барбадоса признали независимость Косово от Сербии. Об этом сообщил вице-премьер и глава МИД самопровозглашенной республики на Балканском полуострове Бехджет Пацолли.

Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в Facebook, приложив письмо с подтверждением.

Барбадос стал 117-м государством, признавшим суверенитет Косово, подчеркнул Пацолли.

Власти Косово в одностороннем порядке при поддержке США объявили о своей независимости 10 лет назад. Среди стран, которые поддержали независимость, — 23 государства Евросоюза. Членство республики ООН было заблокировано Россией и Китаем, которые не признают Косово.