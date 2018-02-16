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Барбадос признал независимость Косово

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Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
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Власти Барбадоса признали независимость Косово от Сербии. Об этом сообщил вице-премьер и глава МИД самопровозглашенной республики на Балканском полуострове Бехджет Пацолли.

Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в Facebook, приложив письмо с подтверждением.

Барбадос стал 117-м государством, признавшим суверенитет Косово, подчеркнул Пацолли.

Власти Косово в одностороннем порядке при поддержке США  объявили о своей независимости 10 лет назад. Среди стран, которые поддержали независимость, — 23 государства Евросоюза. Членство республики ООН было заблокировано Россией и Китаем, которые не признают Косово.

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