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Лоза обвинил «Евровидение» в разъединении Европы

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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
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Международный песенный конкурс Евровидение политизирован и работает на разъединение Европы, считает российский музыкант Юрий Лоза.

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Так он прокомментировал информацию о том, что более 140 представителей сферы культуры и искусства из разных стран призвали лишить Израиль права проведения песенного конкурса в 2019 году. В качестве причины указывалось грубое нарушение прав человека в Палестине, продолжающееся несколько десятилетий.

«У Евровидения везде двойные стандарты. Они меняют правила под себя: то можно петь про политику, то нельзя или кому-то можно, а кому-то нельзя», — приводит слова Лозы агентство «РИА Новости».

Он пояснил, что в 2017 году конкурс проводили на Украине, несмотря на то что на юго-востоке страны идет война, и там стреляют каждый день.

Летом сообщалось, что проведение песенного конкурса в Израиле оказалось под угрозой срыва. Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай в плагиате. Кроме того, возникла неопределенность по вопросу финансирования конкурса и места его проведения

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