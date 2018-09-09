Увидевший погибшего хозяина кот растрогал пользователей Сети

В интернете набирает популярность видео с котом, которому показали видеозапись с участием его умершего хозяина. Всего за несколько дней ролик посмотрели 23 млн человек.

Трогательные кадры опубликовал в своем Facebook пользователь Engin Yilmaz.

На ролике видно, как кот, увидев своего хозяина на экране смартфона, прижимается к нему и надолго остается в таком положении.

В комментариях к видео многие пользователи написали, что это самое печальное видео, которые они видели в своей жизни.

Ранее в сентябре пес из Калифорнии, которого в Сети прозвали самым грустным, нашел хозяев. Бенджи с необычной мордочкой забрала из приюта молодая пара. Сейчас пара делится в социальных сетях фотографиями Бенджи, который больше не кажется грустным.