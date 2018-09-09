Прямой эфир

Увидевший погибшего хозяина кот растрогал пользователей Сети

0
Фото: скриншот видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В интернете набирает популярность видео с котом, которому показали видеозапись с участием его умершего хозяина. Всего за несколько дней ролик посмотрели 23 млн человек. 

Трогательные кадры опубликовал в своем Facebook пользователь Engin Yilmaz.

На ролике видно, как кот, увидев своего хозяина на экране смартфона, прижимается к нему и надолго остается в таком положении.

В комментариях к видео многие пользователи написали, что это самое печальное видео, которые они видели в своей жизни. 

Ранее в сентябре пес из Калифорнии, которого в Сети прозвали самым грустным, нашел хозяев. Бенджи с необычной мордочкой забрала из приюта молодая пара. Сейчас пара делится в социальных сетях фотографиями Бенджи, который больше не кажется грустным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пользователей Сети рассмешило фото провинившегося кота
Очевидцы сняли на видео больного морского котика на Балтике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017