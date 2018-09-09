Пользователей Сети рассмешило фото провинившегося кота

Пользователей социальных сетей рассмешила серия фотографий с котом, которого не смог наказать хозяин, пишет 9 сентября сайт телеканала РЕН ТВ.

Комментаторы обсуждают снимки с питомцем, который набросился на руку хозяина, несмотря на попытки того быть строгим.

«Когда пытаешься отругать своего кота», — пишут под фото пользователи.

Ранее пес из Калифорнии, которого в Сети прозвали самым грустным, нашел хозяев. Бенджи с необычной мордочкой забрала из приюта молодая пара. Сейчас пара делится в социальных сетях фотографиями Бенджи, который больше не кажется грустным.