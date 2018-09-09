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Полиция применила газ против демонстрантов в Греции

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Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis
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В греческом городе Салоники одновременно проходит несколько протестных акций, приуроченных к выступлению премьер-министра Алексиса Ципраса об экономической политике правительства страны. О столкновениях демонстрантов и стражей порядка 9 сентября передает греческий телеканал ΕΡΤ3.

На одном из митингов полицейские были вынуждены применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, не согласных с недавним договором между Афинами и Скопье о переименовании страны в Республику Северная Македония. В ответ в них начали кидать камни.

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Эти демонстранты прорываются к конгрессному центру «Веллидио», где выступит Ципрас. Облако слезоточивого газа дошло до здания, так что участникам Салоникской международной ярмарки приходится закрывать лицо руками, уточняет ТАСС.

Безопасность в городе обеспечивают до 5,5 тыс. полицейских и агентов ФБР, в том числе 67 взводов спецназа. Движение по основным улицам закрыто, в центре запрещена парковка и остановка. Все проходы к «Веллидио» полицейские кордоны перекрыли.

Другие протестные акции в Салониках возглавляют профсоюзные объединения страны, Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ), близкий к Компартии Греции (КПГ), и другие организации.

Глава греческого правительства объявит о самостоятельных действиях правительства в экономической области после выхода страны 20 августа из третьей и последней программы макрофинансовой помощи международных кредиторов.

В июне министры иностранных дел Македонии и Греции Никола Димитров и Никос Котзиас подписали соглашение, в соответствии с которым бывшее югославское государство переименовывается в Республику Северная Македония. Таким образом, она не будет больше носить название северной греческой области, что положит конец многолетнему спору.

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