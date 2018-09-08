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В Москве появился «танцующий» светофор

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Фото: Официальный сайт Мэра Москвы/mos.ru
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Необычный светофор с танцующим светящимся человечком установили на Цветном бульваре в Москве. Об этом сообщается на портале правительства столицы.

«Ожидается, что пешеходы перестанут перебегать дорогу на красный сигнал светофора, потому что будут рассматривать, как танцует человечек. К тому же можно будет сплясать самому, ожидая зеленого сигнала», — говорится в сообщении.

Примечательно, что для танцев пешеходов рядом со светофором установлена специальная кабина. Туда можно зайти и сплясать, все движения будет повторять человечек на светофоре. При этом танец транслируется только на красный сигнал светофора.

Если в кабине никого не будет, то светофор заработает в обычном режиме. Отмечается, что «веселый» светофор разместили на пешеходном переходе рядом с цирком Никулина.

«Чтобы ждать зеленого сигнала было не скучно и не возникало желания перебежать на красный, мы установили «танцующий» светофор. Кроме того, светофор поднимет настроение горожанам», — рассказал руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

Он отметил, что место расположения светофора выбрано не случайно –– цирк Никулина посещают много детей, которых наверняка заинтересует необычная новинка.

4 сентября сообщалось, что по просьбам горожан в Москве изменили работу светофоров на 186 пешеходных переходах. Теперь на некоторых улицах продолжительность зеленого сигнала увеличена.

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