Вышинский стал лауреатом премии Союза журналистов России
Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, находящийся под арестом на Украине по сфабрикованному делу, стал лауреатом премии Союза журналистов России «Камертон» имени Анны Политковской.
Торжественная церемония состоялась 8 сентября в Московской государственной консерватории имени Чайковского.
«В этом году жюри подавляющим большинством голосов приняло решение наградить премией «Камертон» Вышинского Кирилла Валерьевича», — цитирует председателя Союза журналистов Владимира Соловьева ТАСС.
Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. К журналисту не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство. При этом 1 июня на заседании суда журналист заявил, что отказывается от гражданства Украины, и попросил защиты у президента России Владимира Путина.
6 сентября суд в Херсоне продлил арест Вышинскому на два месяца.