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Вышинский стал лауреатом премии Союза журналистов России

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, находящийся под арестом на Украине по сфабрикованному делу, стал лауреатом премии Союза журналистов России «Камертон» имени Анны Политковской.

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Торжественная церемония состоялась 8 сентября в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

«В этом году жюри подавляющим большинством голосов приняло решение наградить премией «Камертон» Вышинского Кирилла Валерьевича», — цитирует председателя Союза журналистов Владимира Соловьева ТАСС.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. К журналисту не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство. При этом 1 июня на заседании суда журналист заявил, что отказывается от гражданства Украины, и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

6 сентября суд в Херсоне продлил арест Вышинскому на два месяца.

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