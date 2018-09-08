Сотрудник колонии в Казани покончил с собой на рабочем посту
Сотрудник исправительной колонии № 19 в Казани покончил с собой на рабочем месте, сообщил представитель пресс-службы УФСИН по Республике Татарстан.
Инцидент произошел 8 сентября 01:51 по мск. Младший инспектор отдела охраны совершил совершил самоубийство с использованием служебного оружия.
ЧП зафиксировали камеры наблюдения. Предсмертной записки не найдено.
По предварительным данным, причиной поступка могли стать семейные обстоятельства. Проводится проверка, указывает ТАСС.
Ранее в сентябре замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что ведомство выявило более 40 случаев недостойного поведения сотрудников колоний.