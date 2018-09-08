Прямой эфир

Сотрудник колонии в Казани покончил с собой на рабочем посту

0
Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудник исправительной колонии № 19 в Казани покончил с собой на рабочем месте, сообщил представитель пресс-службы УФСИН по Республике Татарстан.

Гордость рации
Что стоит за уголовным делом о хищениях при закупках средств связи во ФСИН

Инцидент произошел 8 сентября 01:51 по мск. Младший инспектор отдела охраны совершил совершил самоубийство с использованием служебного оружия. 

ЧП зафиксировали камеры наблюдения. Предсмертной записки не найдено.

По предварительным данным, причиной поступка могли стать семейные обстоятельства. Проводится проверка, указывает ТАСС

Ранее в сентябре замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что ведомство выявило более 40 случаев недостойного поведения сотрудников колоний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСИН назвала сумму на содержание одного заключенного
Путин освободил от должности 15 генералов силовых ведомств

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017