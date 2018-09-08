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Правозащитники рассказали об уголовном деле по факту пыток в колонии в Керчи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Уголовное дело возбудили по факту избиений заключенных в исправительной колонии № 2 в Керчи. Об этом говорится в письме СК РФ, копия которого размещена в на сайте правозащитного проекта «Гулаг-инфо».

Отмечается, что после проведения процессуальной проверки ведомство возбудило дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина подтвердила возбуждение дела, но не сообщила подробности.

«Ко мне были обращения по поводу избиений сотрудниками колонии, была проверка, возбуждено уголовное дело. Детали я вам называть не могу и не буду — это к следствию», — цитирует омбудсмена «Интерфакс».

Лубина добавила, что избиения происходили в этом году.

В июле в СМИ появилась информация о пытках в ярославской колонии. Юристы фонда «Общественный вердикт» предоставили прессе 10-минутную запись, на кадрах которой видно, что люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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