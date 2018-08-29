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Арестован фигурант нового дела об избиениях в ярославской колонии

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Фото: РИА Новости/Олег Смыслов
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Районный суд Ярославля арестовал еще одного сотрудника исправительной колонии №8 в рамках нового дела об избиении заключенных. Задержанный ранее замначальника отдела безопасности Сардор Зиябов будет находиться под стражей до 20 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на представителя инстанции.

29 августа стало известно о задержании двух сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по новому делу о насилии в пенитенциарном учреждении.

Новая видеозапись из колонии №1 в Ярославле с избиением осужденных была опубликована СМИ на прошлой неделе. Следователи установили, что 29 ноября 2016 года в этом исправительном учреждении проводились режимные мероприятия. Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники наносили заключенным множественные удары.

«В ходе следствия установлено, что 29 ноября 2016 года в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проводились плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников ФКУ ИК-8», — говорится в сообщении ведомства.

В июле СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники в ярославской исправительной колонии №1 избивают заключенного Евгения Макарова. ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео, а руководство службы принесло извинения пострадавшему. По факту инцидента следственный комитет возбудил уголовное дело.

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