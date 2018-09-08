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Сурков поздравил Пушилина с назначением на пост врио главы ДНР‍

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Помощник президента России Владислав Сурков поздравил Дениса Пушилина с назначением врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). 

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«Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права на достойную жизнь», — цитирует Суркова ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей (ДАН).

Также помощник президента РФ поддержал принятые Пушилиным решения по формированию правительства и пожелал ему успехов на ответственном посту.

Пушилина назначили врио главы ДНР 7 сентября. Вечером того же дня он назвал новый состав правительства.

Прежний лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Исполняющим обязанности главы республики в этот же день назначили первого вице-премьера Дмитрия Трапезникова. Однако генпрокуратура ДНР сочла это решение незаконным.

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