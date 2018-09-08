СМИ назвали возможную причину аварии Boeing в аэропорту Сочи

Жесткая посадка самолета Boeing 737-800 компании Utair, произошедшая 1 сентября в аэропорту Сочи, связана с внезапным порывом ветра, вытолкнувшим лайнер за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию инцидента.

По данным собеседника, лайнер заходил на посадку в штатном режиме, проблемы возникли непосредственно перед столкновением с землей, на высоте не более ста метров.

Издание отмечает, что в этот момент системы самолета отреагировали командой Caution! Wind shear («Внимание! Сдвиг ветра»). Лайнер попал в поток попутного ветра скоростью примерно 20 м/с, что буквально «подтолкнуло» его вдоль полосы, и он перелетел штатную точку приземления более чем на километр. В итоге самолет приземлился в середине взлетно-посадочной полосы на скорости примерно 340 км/ч.

Специалисты, расследующие ЧП, считают, что резкий сдвиг направления ветра был для летчиков совершенно непредсказуем. При этом у них вызывает вопросы решение экипажа сажать лайнер в условиях штормового предупреждения.

1 сентября самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair Boeing 737-800, следовавший из Москвы в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. После приземления произошло разрушение стоек шасси и возгорание левого двигателя. На борту воздушного судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек, в том числе трое детей, пострадали. Во время эвакуации пассажиров, которая длилась 17 минут, от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.