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Жителям Сочи разрешили без пропусков посещать пограничную зону

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Правила пограничного режима у российско-абхазской границы изменили для жителей Сочи. Отныне им не нужно оформлять специальный пропуск, паспорта с пропиской будет достаточно. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ.

Уточняется, что новые правила касаются всех, кто имеет постоянную регистрацию на территории Большого Сочи. Остальным по-прежнему необходимо заранее оформлять пропуск. В противном случае им грозит штраф до 1 тыс. рублей. Иностранцы будут выдворены за пределы России.

ИА «Кубанские новости» напоминает, что пограничная зона в Краснодарском крае расположена между реками Псоу и Мзымта. Территория включает в себя населенные пункты Нижнешиловского сельского округа Адлерского района, рекреационные зоны поселка Ермоловка и выше течения реки Псоу. Кроме того, в нее включены верховья реки Мзымта до озера Кардывач.

Исключение — территория с инфраструктурой олимпийских объектов до федеральной трассы Джубга – Сочи – граница с Абхазией, а также горнолыжные курорты в Красной Поляне.

Ранее в Астраханской области был задержан не признающий границ «гражданин мира». 25-летний житель Башкирии без документов направлялся пешком в Индию и незаконно пересек границу.

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