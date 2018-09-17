Без статуса: МЭР не поддержало механизм перевода апартаментов в жилье

Механизм перевода апартаментов в жилье, предлагаемый депутатским законопроектом, не поддержало Минэкономразвития. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. Основная причина: изменять статус апартаментов предлагается по особым правилам для каждого субъекта без учета действующего федерального законодательства. Юридически эти помещения не являются жильем, поэтому люди не могут там прописаться. Кроме того, такие объекты зачастую не обеспечены социальной инфраструктурой.

Попытки урегулировать рынок апартаментов предпринимаются с 2015 года. В июне свой законопроект внес в Госдуму депутат Александр Сидякин. Однако Минэкономразвития не поддержало содержащийся в документе механизм перевода нежилых помещений в жилые. Законодательство и так определяет порядок необходимых для этого действий, рассказали «Известиям» в ведомстве. Там отметили, что в России установлены санитарно-эпидемиологические нормы, требования к безопасности жилья, обеспеченности социальной и иной инфраструктурой.

— Минэкономразвития России в целом не поддерживает предлагаемую законопроектом возможность такого перевода, — сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что значительная доля апартаментов не отвечает необходимым требованиям для изменения статуса. В связи с этим депутат предложил установить в каждом субъекте специальные временные правила перевода уже построенных нежилых помещений в жилые. По его оценке, сегодня в апартаментах живет около 150 тыс. семей.

По мнению МЭР, «является недопустимым установление различных условий и порядка осуществления такого перевода на территориях различных субъектов России».

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, напротив, считает, что передача этих полномочий субъекту оправдана, так как на общем уровне невозможно учесть нюансы каждого региона. При этом федеральное требование к безопасности закрывает все другие лазейки. Если дом находится в промышленной зоне, он опасен для проживания. Значит, субъекты в любом случае не смогут изменить статус апартаментов, пояснила она.

Еще одно замечание МЭР касается дальнейшего оборота земельного участка под многофункциональным зданием. Согласно законопроекту, он не входит в состав общего имущества такого дома. Кроме того, «не урегулированы вопросы налогообложения апартаментов, которое значительно отличается от налогообложения жилых помещений».

Все замечания направлены в Минстрой, который готовит официальный отзыв правительства, сообщили в МЭР.

Минстрой считает, что ситуация с апартаментами должна быть законодательно урегулирована, ответили в пресс-службе ведомства на запрос «Известий», воздержавшись от других комментариев.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин отмечал, что в стадии строительства находится около 3 млн кв. м апартаментов, их необходимо учитывать в рамках общего объема вводимого жилья. Президент России Владимир Путин поставил задачу с 2024 года ежегодно вводить 120 млн кв. м жилой недвижимости.

— Мы работаем над определением статуса апартаментов, потому что там живут люди. И это достаточно большое количество метров, которые потом еще надо обслуживать, — сказал он.

В октябре 2017 года Минстрой представил документ о регулировании рынка, схожий с тем, что разработали в Госдуме. МЭР, выступавшее соисполнителем по законопроекту, тогда его не согласовало. А первая концепция федерального законопроекта появилась еще в 2015 году. Ее разработал Институт экономики города по заказу правительства Москвы, предложив признать апартаменты жильем, но с особым стаусом.

Застройщики жилья сейчас тратят на возведение детских садов и школ до 30% от бюджета проекта и им будет сложно конкурировать по цене со строителями апартаментов, считает управляющий партнер девелоперской компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Он отметил, что изменение статуса апартаментов — это нечестно по отношению к покупателям квартир, оплатившим более дорогие квадратные метры, в цену которых входит возведение соцобъектов. «Получается, жители апартаментов будут пользоваться социальной инфраструктурой, построенной за счет других людей», — пояснил эксперт.

Если апартаменты станут жильем, то необходимо распространить на них закон о долевом строительстве (21-ФЗ), чтобы защитить покупателей такого вида недвижимости, сказал «Известиям» председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Апартаменты появились на российском рынке в начале 2000-х годов. Изначально это были проекты бизнес- и премиум-классов. Более доступные по цене объекты начали строиться в Москве только в 2013 году, сейчас их доля достигает 17,3%, подсчитали в риелторской компании «Метриум». Общий объем апартаментов в старых границах Москвы составляет 23%.

Новый формат пришелся покупателям по вкусу: они получили возможность приобрести недвижимость в Москве по более низкой цене. В зависимости от проекта разница в стоимости квадратного метра в апартаментах и квартирах с аналогичными параметрами может достигать 20–30%. Апартаменты стали очень популярны и в других крупных мегаполисах — таких как Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи, а также в отдельных городах Подмосковья и Крыма.