Больше трех не собираться

Общие собрания жильцов многоквартирных домов будут проходить по-новому: жители смогут передавать право голоса другим собственникам-делегатам. Соответствующие изменения в Жилищный кодекс (поправки есть в распоряжении «Известий») дорабатывают ко второму чтению в Госдуме. Новации включают в себя упрощение выбора делегатов — их можно будет назначать сразу от трех этажей. При этом проведение собраний в таком формате будет недопустимым, если на повестке дня стоит вопрос, для решения которого требуются как минимум две трети голосов (например, реконструкция здания или повышение платы за капремонт). Эксперты называют поправки логичными.

В Госдуме подготовили ко второму чтению поправки в законопроект, разрешающий проводить собрания жильцов многоквартирного дома в формате конференций, а не только в их традиционной форме — когда каждый голосует за себя или выписывает доверенность другому человеку. Этот документ летом 2017 года внесли в Госдуму единороссы Александр Сидякин и Павел Качкаев. По мнению авторов, нововведение должно упростить решение общедомовых вопросов — открытия или закрытия мусоропровода, установку домофона и т.д.

В ходе доработки проекта депутаты попытались учесть замечания правительства, которое хоть и поддержало инициативу, но рекомендовало четче прописать правила избрания делегатов и порядок принятия ими решений. Согласно поправкам, проведение конференций будут допустимо по всем вопросам, кроме тех, где требуется решение более двух третей собственников, — например, о реконструкции здания, повышении платы за капремонт, использовании общедомового имущества под рекламные конструкции и т.п.

Ко второму чтению авторы отказались от утверждения делегатов от этажа на общем собрании жителей дома. За это проект ранее критиковала Общественная палата РФ, называя механизм «громоздким и обременительным». Делегата должны избирать непосредственно соседи по этажу, но с определенными ограничениями. Им станет один человек от всех квартир с одного (максимум — с трех соседних) этажа в одном подъезде, за кандидатуру которого высказались две трети соседей. Изначально авторы предлагали выбирать одного делегата с каждого этажа. Кроме того, как минимум один делегат должен представлять и собственников нежилых помещений в доме.

По умолчанию срок полномочий делегата составит пять лет, но по решению собственников он может варьироваться от трех до семи лет. На голосовании соседей по этажу появится возможность досрочно сменить делегата — например, в случае утраты доверия. Впрочем, «забрать» у него голос можно и на время — для этого нужно явиться на общее собрание лично. В этом случае делегат сможет голосовать только за тех, кто не присутствовал на заседании.

Авторы учли замечания ОП о неясности процедуры выяснения делегатом мнения соседей по поводу поставленных на голосование вопросов. Инициатор собрания будет раздавать делегатам листы-обсуждения, в которых они станут отчитываться об итогах дискуссии с соседями, а те подписываться под принятым решением. Храниться эти документы должны будут вместе с протоколом голосования.

Увеличение вариантов форм собраний упрощает их проведение, считает член Ассоциации юристов России, управляющий партнер юркомпании «Шаги» Андрей Шарков. По его мнению, «депутаты смогли найти элегантные решения», снимающие большинство рисков, связанных с возможной недобросовестностью делегатов. Он отметил, что согласно проекту делегат не только должен провести обсуждение повестки дня с собственниками, но и получить от них письменные мнения, которых он будет обязан придерживаться. Если же у собственника возникнут разногласия с большинством соседей, он может лично принять участие в собрании, уменьшив число голосов, которыми обладает делегат от этажа.

При этом проект не решает вопрос, как должен действовать делегат на общем собрании, если количество голосов собственников разделилось поровну, отметила адвокат из АК «Бородин и партнеры» Лилия Щербакова. Она подчеркнула, что через собрание соседей можно будет отозвать или избрать нового делегата, но альтернативой этому может стать самостоятельное участие в общем собрании дома.

Идея избрания делегатов способна значительно облегчить проведение собраний собственников помещений крупного многоквартирного дома, согласен партнер юркомпании «Нортия ГКС» Денис Гудков. В то же время некоторые моменты рассматриваемых поправок в ЖК РФ вызывают у него сомнения. Прежде всего это разделение жилых и нежилых помещений при делегировании представителей. Тем самым уже сейчас предполагается конфликт интересов собственников разных помещений, считает он.

Собственники нежилых помещений также должны иметь право голоса, иначе это будет ущемлением их прав, и оговорка в этом плане выглядит справедливой. Это будет гарантией того, что при голосовании будут соблюдены интересы всех собственников, не согласен с юристом управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.