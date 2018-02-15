Жильцам упростят порядок собраний

Владельцы квартир смогут проводить общие собрания жильцов в форме конференций: у них появится возможность передавать право голоса другим собственникам-делегатам. Внесение соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Известиям» два собеседника, знакомых с итогами заседания. При этом в комиссии указали на необходимость устранить ряд недостатков: четче прописать правила избрания делегатов и порядок принятия ими решений («Известия» ознакомились с материалами заседания). Эксперты идею поддерживают, но обращают внимание, что в век электронных технологий кворум могло бы обеспечить электронное, а не очное голосование. Кроме того, остается неясным, как должен голосовать делегат, если подавляющее большинство собственников воздержались от принятия решения или голоса за и против разделились поровну.

Документ в декабре прошлого года внесли в Госдуму депутаты Александр Сидякин и Павел Качкаев (оба из «Единой России»). Собственникам квартир предлагается разрешить выбирать делегатов, представляющих их интересы и голосующих за них на собраниях. Правда, избрать такого «уполномоченного» можно будет только на общем собрании, на нем же определят и круг вопросов, вынесенных на рассмотрение. Срок действия полномочий такого представителя может варьироваться от трех до семи лет, причем в любой момент делегата можно будет отозвать или заменить.

Число таких делегатов могут определить сами собственники, однако проект предлагает и стандартную формулу: один делегат от собственников квартир с этажа, в поддержку которого высказались две трети соседей. Если же собственники не смогли избрать делегата, они смогут голосовать сами.

Нововведения должны значительно упростить порядок принятия решений жильцами многоквартирных домов — например, по вопросам установки домофона или открытия мусоропровода. Сейчас собственники в многоквартирных домах «испытывают серьезные трудности при проведении общих собраний», следует из пояснительной записки.

В правкомиссии с этими аргументами согласились, отметив, что «предлагаемые изменения являются актуальными», говорится в документе, с которым ознакомились «Известия». Однако эксперты обратили внимание на необходимость внести ряд уточнений. В частности, остается неясным, как именно формируется позиция делегата перед голосованием. Например, как следует голосовать делегату, если все собственники или подавляющее большинство воздержались от принятия решения или голоса за и против разделились поровну.

Кроме того, указали в правкомиссии, необходимо также «проработать порядок подтверждения делегатами своих полномочий, порядок выявления и учета мнения временно отсутствующих собственников в отношении выбора делегатов, а также порядок оспаривания решений, принятых делегатами». Отсутствие законодательного регулирования данных вопросов приведет на практике к возникновению большого числа споров и, как следствие, массовому обжалованию решений общих собраний, опасаются в правительстве.

Один из авторов законопроекта — Александр Сидякин — заявил «Известиям», что все замечания будут учтены ко второму чтению. По его словам, важно, что правительство поддержало концепцию, а это значит, что дома с большим количеством квартир, например больше ста, «смогут решить проблему хронического отсутствия кворума».

Председатель координационного совета Ассоциации председателей советов домов Московской области Юлия Бекетова считает, что «конференция — это не панацея».

— Сегодня век интернет-технологий и удаленного доступа. Решить вопрос с кворумом и участием собственников поможет электронное голосование, которое дополнят очное и заочное, — полагает она.

Адвокат компании «Бородин и партнеры» Лилия Щербакова поддерживает идею депутатов, отмечая, что сейчас в многоквартирных домах проведение общего собрания собственников требует колоссальных усилий. По ее мнению, новшества должны благоприятно сказаться на качестве управления домами, так как делегат, обладая большим количеством голосов, будет иметь реальный шанс на продвижение полезных инициатив.

Однако есть риск и недобросовестного поведения делегатов и появления коррупционной составляющей, ведь управляющей компании проще договориться с делегатами, чем со всеми собственниками.

— Возможно, в проекте нужно подробнее прописать процедуру лишения делегата статуса. Считаю, это возможно и без проведения общего собрания — по упрощенной процедуре, — сказала она «Известиям».

С ней согласен и управляющий партнер юркомпании «ШАГИ» Андрей Шарков. По его словам, из проекта следует, что для смены делегатов от этажа придется проводить общее собрание жильцов дома, но есть вероятность, что собственники из-за своего бездействия заблокируют принятие такого решения. Кроме того, документ не предусматривает процедуру лишения статуса делегата из-за утраты права собственности и не обязывает общее собрание согласиться с выбором делегата от этажа, обращает внимание юрист.

— Формально собрание может избрать другого делегата, что, по сути, дискредитирует смысл конференции, — заметил он.

По словам авторов, законопроект может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию.