Минкомсвязи решило не кошмарить коммунальщиков

Россияне не смогут воспользоваться лазейкой в законе о ЖКХ и сэкономить на «коммуналке». Раньше предполагалось, что с 2018 года потребители услуг могут не беспокоиться об оплате счетов, если управляющие компании (УК) не внесли информацию в систему ГИС ЖКХ. Теперь решено не снимать с граждан ответственности. Кроме того, с 1 января УК могли начать штрафовать за неразмещение данных в системе. Но за несколько дней до нового года Минкомсвязи существенно смягчило требования и оставило санкции только для должностных лиц. Это может снизить дисциплину на рынке ЖКХ, опасаются эксперты.

С 1 января организации и должностные лица начнут нести ответственность за неразмещение информации о коммунальных платежах и услугах в системе ГИС ЖКХ. Минкомсвязи решилось на значительные послабления для УК и ресурсоснабжающих организаций. В частности, министерство отказалось от давно ожидаемой нормы, согласно которой граждане смогли бы не оплачивать счета за «коммуналку», если данные о них забыли внести в систему ГИС ЖКХ. Ведомство внесло законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс и отдельные законодательные акты РФ».

Норму, согласно которой жильцы могли бы игнорировать не внесенные в систему платежи, заменили более громоздким механизмом. Если гражданин заметит, что УК не размещает информацию о начислениях, он всё равно обязан оплатить счет, но может обратиться в органы госжилнадзора с жалобой. ТСЖ или УК привлекут к ответственности.

Помимо этого, решили отказаться от штрафов за неразмещение информации. Ранее планировалось, что ресурсоснабжающим организациям надо будет платить за это 200 тыс. рублей, УК — 30 тыс. рублей. Штрафы сохранили только для должностных лиц, тех, кто непосредственно отвечает за размещение данных. Причем сначала им будет вынесено предупреждение, а уже потом придется раскошелиться на 5–10 тыс. рублей.

— Мы сделали достаточно плавный переход к административной ответственности, чтобы не устраивать шоковую терапию для участников рынка ЖКХ. Поэтому было принято решение ввести предупреждение и значительно снизить размер ответственности. У нас нет задачи собрать какое-то количество штрафов, наша главная задача состоит в том, чтобы вся необходимая информация размещалась в системе, — пояснил замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев.

Как он уточнил, будет вестись мониторинг размещения организациями информации в ГИС ЖКХ. В течение примерно полугода станет понятно, достаточен ли размер штрафов или его надо скорректировать.

Первый зампред комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артем Кирьянов предположил, что навстречу бизнесу пошли, чтобы облегчить переходный период. При этом, по его словам, полная отмена штрафов снизит дисциплину у участников рынка.

— У ТСЖ пока есть сложности со внесением информации, и их не стоило бы заставлять платить большие штрафы, но, с другой стороны дисциплина должна быть. Я бы воздержался от полной отмены штрафных санкций, поскольку это очень расслабляет участников процесса, — сообщил Артем Кирьянов.

По его мнению, для того чтобы система заработала в полную силу, понадобится еще год на отладку.

Число граждан, пользующихся ГИС ЖКХ, уже превышает 1,5 млн человек. В системе зарегистрировано 85 тыс. организаций и органов власти — это все управляющие компании, 98% ТСЖ, 97% ресурсоснабжающих организаций. ГИС ЖКХ уже полноценно работает для всех регионов страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — они присоединятся к системе в июле 2019 года. Информационная система позволит гражданам онлайн контролировать и оплачивать все квитанции, а также получать информацию о состоянии домов. Этим механизмом активно пользуются и прокуратуры, которые тоже подключились к системе. Ближайшие несколько месяцев покажут, насколько оправданно решение отказаться на первых порах от жестких мер принуждения к раскрытию информации.