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Самолет Air India приземлился на нерабочей полосе на Мальдивах

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Фото: youtube.com
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Самолет авиакомпании Air India 7 сентября приземлился на новой, но неработающей взлетно-посадочной полосе на Мальдивских островах в международном аэропорту Велана, сообщает NDTV.

В результате инцидента у самолета оказались спущены две шины. Сообщается, что все 136 пассажиров и членов экипажа находятся в безопасности. Почему самолет приземлился на неработающую полосу, пока неясно.

1 сентября пассажирский самолет Boeing 737-800, следовавший из Москвы в Сочи, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки.

В результате произошли разрушение стоек шасси, крыла, а также возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек получили травмы.

Сотрудник аэропорта Владимир Бегиян умер от сердечного приступа во время проведения эвакуации.

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